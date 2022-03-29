Ветер в Алматы сдвинул самолет с места

29 мар. 16:18

Сильный порыв ветра сдвинул самолет в аэропорту Алматы. Соответствующее видео появилось в соцсетях, в аэропорту подтвердили инцидент.

"Воздушное судно Boeing-737 находилось на стоянке в аэропорту города Алматы. Под колесами стояли тормозные колодки, установленные согласно утвержденных технических требований. Сильный порыв штормового ветра развернул воздушное судно на 30%", - сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT, которой принадлежал самолет.

Аэропорт работает в штатном режиме, пассажиров на борту самолета в момент инцидента не находилось. Повреждений самолета или другой техники не зафиксировано.