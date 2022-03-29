В Баку ответили на заявление Совбеза Армении

29 мар. 16:15

МИД Азербайджана прокомментировал опубликованное накануне заявление Совета безопасности Армении. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что непосредственной причиной увеличения напряженности в регионе служит невыполнение Ереваном своих обязательств: нарушение армянской стороной трехстороннего заявления усиливает напряженность и подрывает усилия по миростроительству.

"Касательно же задействования международных механизмов сдерживания мы хотели бы обратить внимание руководства Армении на то, что человечество еще не придумало лучшего средства международного сдерживания, чем международное право. Армения, грубо нарушающая международное право, не может говорить о механизме международного сдерживания. Если члены Совета безопасности Армении до сих пор не имеют понятия о лучшем средстве международного сдерживания, то мы еще раз напоминаем им о существовании фундаментальных принципов международного права, в том числе уважении суверенитета и международных границ государств, невмешательстве во внутренние дела государств, соблюдении международных обязательств", - указали в МИД Азербайджана.

Говоря о вопросе начала переговоров о всеобъемлющем мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, в ведомстве напомнили, что именно Баку еще год назад на самом высоком уровне предложил подписать мирное соглашение с Ереваном, а месяц назад огласил конкретные принципы, на которых должно основываться это соглашение.

"Если армянская сторона рассматривает вопрос мирного соглашения как серьезный шаг, то пора переходить к конкретным делам. Хотим еще раз подчеркнуть, что Азербайджан со своей стороны готов к этому", - заключили в МИД АР.