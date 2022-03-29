"Кинотавр" в Сочи может заменить национальный кинофестиваль

29 мар. 16:09

В Минкультуры сообщили, что Россия не останется без кинофестивалей, на смену "Кинотавру" может прийти национальный фестиваль.

"Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы вам закрываем "Кинотавр". Если не будет "Кинотавра" в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов", - заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

По словам министра, в ведомстве есть средства на проведение такого кинофестиваля.

"Кинотавр" должен был состояться в Сочи в сентябре этого года, он перенесен на неопределенный срок.