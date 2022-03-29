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Мединский: Украина не вступит в военные союзы

Мединский: Украина не вступит в военные союзы

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - цитирует Мединского РИА Новости

При этом он отметил, что Москва не будет возражать вступлению Украины в Евросоюз.

"Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз ", - заявил помощник президента РФ.

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