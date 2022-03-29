МИД Турции: позиции Москвы и Киева сблизились, работаем над встречей президентов

29 мар. 15:45

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров российской и украинской делегаций делегаций в Стамбуле сообщил о сближении позиций России и Украины.

"С удовольствием замечаем сближение позиций Москвы и Киева. С начала переговоров самые осмысленные продвижения произошли сегодня. По некоторым вопросам удалось достичь взаимопонимание ",- приводит его слова РИА Новости.

По словам главы ведомства, в повестке дня находятся встречи министров иностранных дел и президентов России и Украины.

"В повестке встреча глав МИД, которая определит основные вопросы. Затем в повестке встреча президентов", - подчеркнул Чавушоглу.