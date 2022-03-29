Иммунолог: до завершения пандемии еще далеко

29 мар. 15:27

Грузинский аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов напомним, по данным ВОЗ, пандемия коронавируса будет еще долго продолжаться, и призвал граждан не откладывать ревакцинацию.

Этой зимой Грузия прошла пик шестой волны коронавируса, маскимальная заболеваемость превышала 26 тыс случаев в сутки. В настоящее время в стране в день выявляют 300-600 новых случаев.

"Мы должны быть очень осторожными. Мы должны выполнять рекомендации. К вакцинации особенно призываем риск-группы, в частности, к третьей дозе… Как говорят в ВОЗ, до тотального завершения пандемии человечеству еще далеко", - подчеркнул Кулумбегов.

По его словам, в Грузии пока сохраняется стабильное эпидемиологическое положение.

Иммунолог напомнил, что носить маски в транспорте и закрытых общественных помещениях по-прежнему необходимо.