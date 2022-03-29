Россия готовит новый пакет контрсанкций

29 мар. 15:17

Российские власти готовят очередной пакет контрсанкций в условиях внешнего давления, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам премьера, правительству, на фоне интенсивного давления извне, с которым Россия столкнулась в последние недели, крайне важна слаженная работа с депутатским корпусом. На это он указал на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета правительства в Госдуме

"Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства. Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций - рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее", - отметил Мишустин.