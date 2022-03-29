Россия деэскалирует ситуацию на Украине

29 мар. 14:55

Российская и украинская сторона завершили переговоры в Стамбуле, встреча прошла конструктивно, заявил по ее итогам глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, Россия получила от представителей Киева их предложения, "понятно сформулированную их позицию по включению в договор". "Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан наш соответствующий ответ", - сказал глава делегации РФ.

Мединский подчеркнул, что РФ делает два шага навстречу Украине для деэскалации конфликта, один шаг - по военной части, второй - по политической.

Что касается военной части, то о ней рассказал замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

"В связи с тем, что переговоры о подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности, переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели - согласования и подписания вышеуказанного договора - принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - заявил он.

Кроме того, Владимир Мединский прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Мы с самого начала говорили, что эта встреча возможна - возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел", - пояснил глава делегации.

Он напомнил, что договор сначала готовится, затем утверждается переговорщиками, визируется главами МИД, и только потом обсуждается вопрос встречи глав государств, тем более что она может многосторонней - с участием лидеров других стран - гарантов мира и безопасности на Украине.

"Однако после сегодняшнего содержательного разговора мы согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора главами МИД, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождения требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе", - заключил глава российской делегации.

Напомним, российско-украинские переговоры стартовали сегодня утром в Стамбуле и стали первой очной встречей после раунда в Брестской области Беларуси 7 марта. Перед их началом к участникам обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.