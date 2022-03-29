Сахиба Гафарова: Баку ждет от Еревана ответа о судьбах пропавших без вести в Карабахскую войну азербайджанцах

29 мар. 14:36

Баку все еще ждет ответа от Еревана по поводу судеб около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, напомнила спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, посвященном ее 30-летию, в Алматы.

Она поздравила участников заседания с юбилеем МПА СНГ, пожелала организации дальнейшего развития и прогресса, отметила, что ассамблея - это площадка для обмена опытом законодательной деятельности в политической, правовой, экономической, гуманитарной и иных областях.

Гафарова обратила внимание на то, что Милли Меджлис продолжил работу в рамках МПА невзирая на пандемию Covid-19, которая на протяжении двух лет держит мир в своих тисках.

"Члены нашей делегации принимали участие в очных и онлайн-мероприятиях МПА, а также были представлены в руководстве отдельных комиссий", - указала спикер парламента Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса также поведала о новых реалиях, возникших на Южном Кавказе в результате освобождения Азербайджаном своих земель от армянской оккупации, подчеркнула, что в постконфликтный период прояснились новые перспективы для мира и сотрудничества.

"Азербайджан, будучи сторонником мира, остается привержен реализации положений трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года. Мы ожидаем, что и Армения выполнит свои обязательства по этому заявлению", - сказала Сахиба Гафарова.

По ее словам, Армения должна проявить конструктивный подход к этому вопросу и приложить усилия для нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ, а также возобновления всех экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе - так как это единственный путь к достижению мира и стабильности.

Кроме того, учитывая участие в заседании спикера Нацсобрания Армении Алена Симоняна, Гафарова напомнила, что Баку все еще ожидает ответа от Еревана по поводу судеб около четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.