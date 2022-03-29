Доллар опустился ниже 85 рублей

Рубль усилил рост к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, доллар в ходе сегодняшних торгов расчетами "завтра" на 14:15 по московскому времени падал на 4,75 рубля - до 85 рублей, однако минутами ранее он опустился до 84,92 рублей впервые с 28 февраля.

Курс евро также упал до 93,75 рублей.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, в настоящее время на российском финансовом рынке резко упал спрос на доллар, как и на евро. "На доллар сейчас нет спроса на внутреннем рынке, поскольку физическим лицам запрещено его покупать, а нерезиденты тоже не имеют возможности покупать доллары. Для предприятий покупка долларов сильно ограничена. Так что низкий спрос на валюту вызывает укрепление рубля", - сообщил он.



По оценке экономиста, из-за ограничений на покупку долларов и евро курс рубля на бирже имеет меньшее значение как индикатор экономической ситуации, чем прежде. "Рубль во многом утрачивает статус в полном смысле слова рыночной валюты. Практически невозможно за рубли купить валюту для большинства участников рынка с точки зрения получения наличных долларов. Поэтому рыночный курс рубля сегодня является условным", - подчеркнул Александр Абрамов.