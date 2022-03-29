Emirates Airlines продолжат летать в Россию

29 мар. 14:07

Авиакомпания Emirates Airlines не планирует приостанавливать полеты в Россию до тех пор, пока не поступит соответствующее распоряжение властей ОАЭ.

"Мы будем работать в прежнем режиме, так как руководство ОАЭ не заявляло о намерении прекратить или приостановить авиасообщение с Россией", - заявил во вторник президент авиакомпании Тим Кларк на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), пишет агентство Reuters.

Кларк отметил, что перевозчик занимается не только пассажирскими перевозками, но и доставкой гуманитарных грузов, а также перевозкой дипломатов.

Глава компании подчеркнул, что "Emirates пока не занимает определенной политической позиции". "Наша основная задача сейчас - лишь помогать и содействовать", - сообщил он.