Кавказ стал альтернативой курортам Черного моря

29 мар. 14:05

Ростуризм сообщил о возможном росте туристского потока на Северный Кавказ на 50% по сравнению с 2019 годом.

Как заявил глава ведомства Зарина Догузова, с мая по сентябрь 2021 года в регионе побывало 700 тыс туристов, что на 20-25 % превысило показатели допандемийного 2019 года.

"Регионы Северного Кавказа мы рассматриваем как одно из ключевых курортных направлений, которое может составить альтернативу популярному черноморскому югу", - подчеркнула Догузова, отметив, что в настоящее время в регионе действуют более 600 объектов, готовых к приему путешественников, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство "Прайм".

Кроме того, она рассказала об изменениях в структуре турпотока. По ее словам, если раньше туристы посещали Кавказ в основном зимой, то сейчас регион популярен круглый год.