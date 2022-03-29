Виновника пожара, убившего мать с двумя детьми, установят в Дагестане

29 мар. 13:55

В Дагестане открыто уголовное дело по факту гибели матери и детей при пожаре в горном селе Анди (Ботлихский район), такое сообщение распространило СУ СКР по республике.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Устанавливаются причина и очаг возгорания, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Принимаются меры по установлению виновного лица", - пояснили в управлении.

Как установило следствие, накануне примерно в 5:00 в частном доме, где проживали девять человек, начался пожар, полностью уничтоживший его.

Находившиеся внутри 42-летняя женщина и двое ее малолетних детей умерли на месте от термических ожогов.

Напомним, ранее сообщалось, что отец семейства с ожогами был доставлен в больницу.