Магазины OBI снова откроются в России в течение двух недель

29 мар. 13:51

Магазины OBI вернутся к работе в России в течение ближайших двух недель, рассказал руководитель направления "Сад" сети гипермаркетов для ремонта и дачи OBI Максим Суравегин.

"Хочу сказать, что сегодня мы работаем над устранением технического сбоя, и в ближайшие 14 дней заработают все наши магазины. Сначала в Москве, затем в Петербурге и во всей стране", - приводятся слова Суравегина в Telegram-канале форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли".

О прекращении работы магазинов сети в России в связи с событиями вокруг Украины сообщалось 8 марта.

Всего в России 27 магазинов OBI, в них работают 4,9 тыс человек.