Казахстан не спешит открывать наземную границу с Россией

29 мар. 13:38

Казахстан пока не рассмотрел вопрос по открытию наземной границы с Россией, которая снимает ограничения на пересечение сухопутной границы для казахстанцев с 30 марта.

В Казахстане решение по открытию границы должна принять Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, в случае если вопрос будет вынесен МИД республики на рассмотрение. Ближайшее заседание межведомственная комиссии запланировано на четверг, 31 марта.

В России решение о снятии ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией было принято 24 марта, оно вступит в силу в 00.00 30 марта.