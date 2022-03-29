Глава фирмы подозревается в хищении 8,7 млн рублей при строительстве детсада в Ингушетии

29 мар. 13:32

Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении из бюджета, его фигурант - житель Ингушетии. Такое сообщение распространило главное управление Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Мужчине вменяется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Как установило следствие, гендиректор ООО "Элеос" в ходе строительства по госконтракту в 2019 году детского сада в сельском поселении Троицкое внес заведомо ложные сведения в отчетную документацию, завысив стоимость смонтированных канализационных очистных сооружений и включив невыполненные работы.

В результате бюджет лишился свыше 8,7 млн рублей.

Уголовное дело будет передано в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.