Кремль: предложение России по газу - лучшее на рынке

29 мар. 13:16

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает лучшим предложением на рынке по ритмичности поставок газа и его цене.

Он также напомнил, что Россия продолжит оставаться надежным поставщиком энергоресурсов, поскольку заинтересована в продаже своего газа.

"Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также рассказал, что согласно поручению Владимира Путина до 31 марта разрабатываются все модальности по продаже газа за рубли.

"Чтобы эта система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей. Сейчас как раз все эти модальности будут прорабатываться. Все заинтересованы", - добавил он.