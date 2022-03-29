"Мега Адыгея-Кубань" отменяет бесплатные автобусы с 1 апреля

29 мар. 13:10

Бесплатные автобусы в ТЦ "Мега Адыгея-Кубань" из Краснодара перестанут ходить с 1 апреля, предупреждает пресс-служба торгового центра.

В сообщении уточняется, что отмена автобусов - временная мера, однако даты возобновления поездок не называются.

"Добраться до нашего ТЦ можно на общественном транспорте из Краснодара, Адыгейска, поселков Прикубанский, Яблоновский, станицы Старовеличковская, аулов Афипсип, Псейтук, Козет", - напомнили в "Меге".

Бесплатные автобусы в ТЦ до конца марта продолжат ходить с интервалом в 20 минут от двух остановок в Краснодаре: Тургенева и Калинина.