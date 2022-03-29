Делом об осквернении Вечного огня в Невинномысске займется СКР

29 мар. 13:03

Следственное управление СКР забрало из городского отдела МВД ставропольского Невинномысска дело об осквернении Вечного огня, - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В отношении задержанных юношей было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", однако в СКР нашли в их деяниях признаки еще одного преступления, описанного в УК РФ – "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные группой лиц публично его". Теперь расследованием займется СУ СКР, - передает "АиФ-Ставрополье".

Между тем, глава Кочубеевского округа, откуда родом молодые люди, побеседовал с их родителями и объяснил им, как правильно прививать чувство патриотизма, - написал в своем телеграм-канале глава Невинномысска Михаил Миненков.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 26 марта молодой человек в компании друзей справил нужду на мемориале, действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения. Хулиганов задержали, они во всем сознались, сославшись на воздействие алкоголя, и заверили, что готовы защищать Родину до последней капли крови.