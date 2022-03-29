Кремль осудил провокацию Делягина против Азербайджана

29 мар. 13:02

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление депутата Госдумы Михаила Делягина, сделанное им на политическом ток-шоу, о возможных ударах России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана из-за ситуации на землях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

"Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии России", - подчеркнул представитель Кремля.

Он предположил, что высказывание депутата находится, скорее, в плоскости личных эмоций, бьющих через край.

"Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. Азербайджан относится к категории государств-партнеров", - обратил внимание Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что следить за этим особенно важно сейчас, когда Россия реализует "очень энергичные усилия" по поддержанию мира в регионе и выполнению сторонами своих обязательств.