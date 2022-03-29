Поставки овощей в торговые сети России осуществляются стабильно

29 мар. 12:55

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили о стабильных поставках овощей в торговые сети, но не исключили спекуляций поставщиков для намеренного повышения цен за счет сдерживания сбыта.

"На настоящий момент торговые сети - члены АКОРТ активно ведут работу по обеспечению необходимого для текущего спроса объема импорта овощной продукции открытого грунта. На настоящий момент поставки осуществляются стабильно", - рассказал ТАСС председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

В Минсельхозе отметили, что для обеспечения потребностей внутреннего рынка ведомство инициировало обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября.

"Однако, как и в любой непростой экономической ситуации, нельзя исключать риска возникновения спекулятивных схем, когда посредники могут задерживать объемы продукции на складах с целью последующей реализации по более высокой цене. Аналогичную ситуацию мы, к сожалению, фиксировали и в отношении сахара-песка", - добавил представитель АКОРТ.