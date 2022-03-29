Министр: Турция устанавливает источник появления мин в Черном море

29 мар. 12:44

Турция продолжает расследовать причины появления мин в Черном море у ее побережья, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.

По его словам, тральщики и морские патрульные самолеты перешли на режим повышенной готовности, все сигналы проверяются, найденные мины уничтожаются.

"Мины обнаруживаются в нашем регионе, а не на российской или украинской стороне. В этом контексте мы сотрудничаем с Румынией и Болгарией, у которых также есть побережье Черного моря", - цитирует Акара со ссылкой на Anadolu ТАСС.