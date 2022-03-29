Москвичи смогут отправиться в круиз по четырем регионам СКФО

29 мар. 12:42

Уже с 30 апреля из Москвы стартует железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа", который пройдет по четырем регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), - сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Это формат железнодорожных кругов, когда поезд - это средство размещения. У РЖД есть несколько комфортабельных, полностью продуманных поездов, на которых туристы могут комфортно путешествовать по Северному Кавказу", - рассказала Догузова на форуме "Северный Кавказ - 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций" в Пятигорске, передает "Интерфакс".

Это - совместный с РЖД проект, который был успешно запущен в 2021 году. Его маршрут пройдет по Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестану и Ставрополью.