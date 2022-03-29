Два туроператора запустят чартеры из Москвы в Дагестан и Чечню

29 мар. 12:35

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о запуске туроператорами TUI и "Интурист" чартеров из Москвы в Махачкалу и Грозный.

Она отметила, что ведомству удалось договориться с компаниями. По ее словам, чартеры позволят формировать доступные туристские предложения "под ключ" - пакетные предложения, включающие логистику, проживание и экскурсии

Догузова подчеркнула, что первый чартер полетит 30 апреля в Махачкалу. В программе запланированы девять рейсов в течение мая, включая майские выходные.

"С 10 июня туристические чартеры полетят из Москвы в Грозный. Они будут летать до двух раз в неделю весь июнь", - приводит ее слова "Интерфакс".

Глава "Ростуризма" добавила, что все туры позволят путешественникам открыть для себя Кавказ, познакомиться с разными культурами и традициями, увидеть достопримечательности региона.