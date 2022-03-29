Пьяный житель Ставрополья устал падать по дороге домой и сел за руль

29 мар. 12:34

Житель Шпаковского округа сел пьяным за рулем, чтобы не возвращаться домой пешком. Об инциденте сообщают ставропольские правоохранители.

Инспекторы заметили медленно едущую "десятку", при этом у машины была включена аварийная сигнализация. Стражи порядка оставили ее и нашли за рулем 20-летнего парня с признаками опьянения и с кровью на лице и руках.

Молодой человек рассказал, что кровь эта - его собственная, он получил ссадины на улице, так как падал во время ходьбы. Чтобы больше не разбиваться, мужчина решил добраться до дома на машине.

От медосвидетельствования на состояние опьянения и от помощи медиков нарушитель отказался, автомобиль поставили на штрафстоянку, а на водителя оформили протокол за "невыполнение водителем законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Теперь ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс рублей.