Трансафганскую железную дорогу начали строить в Узбекистане

29 мар. 12:30

Узбекистан приступил к созданию Трансафганской железной дороги, сообщает пакистанское издание The News International.

Ориентировочная стоимость проекта - $5 млрд, дорога протяженностью в 600 км, соединит Пакистан, Узбекистан и Афганистан. Магистраль откроет Узбекистану доступ к крупным морским портам Пакистана.

"Этот проект является наиболее экономичным и кратчайшим маршрутом, соединяющим Среднюю Азию с пакистанскими портами Карачи, Гвадар и Касим. Региону необходимо развивать южные торговые связи в дополнение к существующим северным, восточным и западным маршрутам", – отметил министр и председатель совета по инвестициям Пакистана Мухаммад Азфар Ахсан.

"Железная дорога – это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией, а Узбекистан – с портами Карачи, Гвадар и Касим", – сказал ранее президент Узбекистане Шавкат Мирзиеев.