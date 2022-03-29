В Минтруде России нашли работу для жителей СКФО

29 мар. 12:23

В министерстве труда и социальной защиты РФ изыскали меры господдержки, которые позволят предоставить оплачиваемую общественную работу тысячам жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), - сообщила замминистра Елена Мухтиярова.

"Государство ежемесячно компенсирует работодателю размер МРОТ. Такой поддержкой в регионах Северного Кавказа планируем охватить порядка 17 тыс граждан. На эти цели в рамках первого этапа предусмотрено 466 млн рублей", - сказала она, передает ТАСС.

Программа позволит людям получить дополнительный доход параллельно с получением пособия по безработице.

"Это могут быть позиции в сфере социального обслуживания, организации культурно-массовых мероприятий, в сельском хозяйстве или работах по благоустройству. Сейчас субъекты принимают свои нормативные акты обеспечения этих мер", - пояснила Мухтиярова.