Десятки строителей устроили забастовку в центре Москвы

29 мар. 11:59

Порядка 20 строителей задержали в центре Москвы из-за проведения забастовки против невыплаты заработной платы, сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что бунтовавших строителей доставили в полицейский отдел и отпустили после проведения профилактической беседы.

"В 1-м Красногвардейском проезде были задержаны 20 рабочих на стройке, которые бастовали против невыплаты им заработной платы. Проводится доследственная проверка", - приводит слова источника ТАСС.

Стоит добавить, что на одного бастовавшего был составлен административный протокол о нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.