Грозненские продавцы получали кредиты по чужим паспортам

29 мар. 12:02

Четверо сотрудников магазина техники "Поиск" в Грозном разыгрывали среди женщин денежный приз, забирали у победительниц паспорта и брали на них кредиты, - сообщает в телеграм-канал Mash Gor.

На открытии магазина в ТЦ "Минутка" злоумышленники предлагали посетительницам выиграть 10 тыс рублей. После проведения акции у победительниц просили паспорта для оформления выигрыша, а затем, воспользовавшись чужими данными, мошенники брали на жертв кредиты на телефоны, наушники и другую технику, а затем ее же продавали, - передает "АиФ-Ставрополье".

Таким образом аферисты обманули 10 женщин. Экспертиза оценила ущерб в более чем 1,1 млн рублей.

На мошенников вышли после того, как "злостным неплательщицам" начали звонить сотрудники банков. Потерпевшие обратились в полицию, оперативники вышли на одного из мошенников, который впоследствии "сдал" всех своих подельников.

Ведется следствие, фигурантам уголовного дела грозят реальные тюремные сроки.