Военно-Грузинскую дорогу расчистили и открыли для всех

29 мар. 11:54

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта, сообщается на сайте Главного управления МЧС Северной Осетии.

В ведомстве пояснили, что дорожное полотно расчищено от снега, проезд по трассе безопасен.

"Разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 11:00 мск", - указали в управлении.

Напомним, Верхний Ларс был закрыт из-за плохой погоды накануне, в очереди скопились почти 3 тыс грузовиков.