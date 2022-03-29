В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

29 мар. 11:49

За минувшие сутки в Москве выпало 23% месячной нормы осадков, рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате этой "атаки" в Москве за минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 8 мм осадков, что составляет 23% от месячной нормы", - поделился он.

В ближнем Подмосковье снега выпало еще больше - более 30% месячной нормы осадков. "В Пушкино - зафиксировано 16 мм осадков. Это при норме марта - 34%", - сообщил Тишковец.

Высота снежного покрова в разных районах Москвы за сутки выросла на 8-12 см.