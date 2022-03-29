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ФАС спросит об искусственном дефиците с крупнейшего производителя сахара

ФАС спросит об искусственном дефиците с крупнейшего производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара "Продимекс", - сообщили в ведомстве.

"ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара… Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса", - уточнили в ФАС.

Если вина компании будет установлена, ей грозит штраф в соответствии действующим законодательством.

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