ФАС спросит об искусственном дефиците с крупнейшего производителя сахара

29 мар. 11:38

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара "Продимекс", - сообщили в ведомстве.

"ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара… Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса", - уточнили в ФАС.

Если вина компании будет установлена, ей грозит штраф в соответствии действующим законодательством.