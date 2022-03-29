Мигранты покидают Россию

29 мар. 11:35

Иностранные работники начали массово покидать Россию, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей национальных диаспор в стране.

Отток отчасти объясняется тем, что у мигрантов стало меньше способов отправлять средства домой. Как заявил юрист, представитель узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов, раньше они пользовались Western Union и банковскими переводами с Mastercard и Visa. Кроме того, основаиель проекта по адаптации трудовых мигрантов из Киргизии "Билим" Максатбек Абдуназар пояснил, что снижение курса рубля привело к тому, что сейчас в России невыгодно работать.

При этом представитель одной из компаний, занимающихся курьерской доставкой отметила, что пока бизнес не замечает серьезного дефицита рабочих рук, однако многие сектора в той или иной степени опираются на иностранцев: помимо доставки, сюда входят строительство, ЖКХ, общепит, розничная торговля.

Гендиректор "Рокет ворк" Анастасия Ускова считает, что в общей сложности речь идет примерно о 10% ВВП. По ее мнению, отток рабочей силы снизит производительность труда, замедлит темпы развития, а также приведет к недополучению прибыли.

"Для такой "замены" бизнесу предстоит пересмотреть условия труда и вознаграждений сотрудников, чтобы сделать вакансии более привлекательными. А это может привести либо к снижению маржинальности бизнеса, либо к существенному удорожанию производимых товаров и услуг, что негативно отразиться на потребительском поведении и опять же подставит бизнес под удар", - подчеркнула Ускова, добавив, что легко заменить вакантные места жителями России в один момент нельзя.