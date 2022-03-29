В России выявили 19 660 новых случаев коронавируса

29 мар. 11:34

За минувшие сутки в России выявили 19 660 новых случаев заражения коронавирусом - впервые с 12 января заболеваемость опустилась ниже 20 тыс.

В Петербурге новых случаев 980, в Москве - 708, в Подмосковье - 212. В Краснодарском крае - 252, в Ставропольском крае - 102, в Крыму - 371, в Дагестане - 55, в Кабардино-Балкарии - 37, в Адыгее - 39, в Карачаево-Черкесии - 24, в Северной Осетии - 26, в Ингушетии - 27, в Чечне - 11.

Общее число инфицированных достигло в России 17 803 503.

Госпитализированы за сутки 4 932 человек, на 179,9% больше, чем накануне. Выздоровели за сутки 47 229 человек, с начала пандемии - 16 737 206.

Умерли за сутки 339 пациентов, за все время - 368 025.