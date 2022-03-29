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Цех горел на Жезказганской обогатительной фабрике в Казахстане

Цех горел на Жезказганской обогатительной фабрике в Казахстане

Возгорание произошло сегодня на Жезказганской обогатительной фабрике (Карагандинская область Казахстана), об этом сообщает компания Kazakhmys.

Пожар начался сегодня в 7.20 (4.20 мск).

"Произошло глубокое падение напряжения, в результате произошло локальное возгорание в цехе главного корпуса №1. В 7 часов 35 минут силами работников цеха с помощью огнетушителей был ликвидирован очаг возгорания", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В результате никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

Цех на Жезказганской обогатительной фабрике работает в штатном режиме.

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