Чиновников заставят охранять Тебердинский нацпарк

29 мар. 11:22

Карачаево-Черкесский межрайонный природоохранный прокурор все же добился в апелляционной инстанции отмены решения суда в пользу Минприроды республики по защите Тебердинского национального парка, - сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

Минприроды выиграло в первой инстанции, где прокурор требовал обязать чиновников установить границы охранной зоны вокруг нацпарка, чтобы исключить загрязнение его особо охраняемой природной территории, однако Карачаевский городской суд иск отклонил, - передает "АиФ-Ставрополье".

Верховный суд КЧР направил дело на новое рассмотрение.

Напомним, ранее национальный парк был Тебердинским заповедником, но фактический режим его использования не соответствовал статусу, и в прошлом году заповедник был преобразован в нацпарк.