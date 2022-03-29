США резко сократили финансирование Армении

29 мар. 11:30

Администрация американского президента Джо Байдена намерена уменьшить финансовую помощь Армении и не выделять средства на сепаратистский проект, незаконно созданный Ереваном на азербайджанской земле, в следующем году, сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В общей сложности Армении предполагается выделить всего $24 млн - на $21 млн меньше, чем в текущем финансовом году.

"Мы разочарованы тем, что годовой бюджет президента Байдена, опубликованный после правительственного отчета, в котором задокументировано более $164 млн военной помощи Азербайджану, уравновешивает содействие Армении чуть более $24 млн долларов США", - приводит слова исполнительного директора АНКА Арама Амбаряна "Интерфакс-Азербайджан".

Отдельно Амбарян подчеркнул, что сепаратистский проект не получит от США ни доллара в следующем финансовом году.