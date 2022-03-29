В ФАС предложили способ снизить ажиотажный спрос на товары

29 мар. 11:06

Снизить ажиотажный спрос в текущих условиях помогут прозрачные правила ценообразования и приобретения товара, считают в Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Заместитель руководителя ФАС Нелли Галимханова приняла участие в антимонопольном форуме, организованном Объединением корпоративных юристов при поддержке ФАС, она назвала возможные способы снижения ажиотажного спроса на товары в текущих условиях. "Так, необходимо проводить работу со всей дистрибьюторской цепочкой и создавать прозрачные правила ценообразования и приобретения товара", - говорится в сообщении ведомства.

Галимханова подчеркнула, что важно, чтобы российскими компаниями соблюдались принципы ответственного ценообразования с учетом спроса и предложения на российском рынке.

По ее словам, в условиях высокой нестабильности установление цен для потребителей внутреннего рынка на основании экспортных котировок может приводить к негативным последствиям. "Цены, сложившиеся на зарубежных рынках, отражают условия спроса и предложения той страны, в которой сформировались такие индикаторы, а не российского рынка, на котором условия могут существенно отличаться", - поясняется в релизе.

Причины повышения цен на товары в России "требуют глубокого анализа, поскольку они связаны не только с объективными факторами, но и с индивидуальным поведением хозяйствующих субъектов", указал статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.