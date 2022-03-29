Массовое отравление в Каспийске привело к задержанию главы городского "Водоканала"

29 мар. 10:54

И.о. руководителя МУП "Водоканал" Каспийска задержан после массового отравления жителей города, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

"В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан исполняющий обязанности директора МУП "Водоканал" Каспийск", - сказано в сообщении.

Напомним, с 19 по 27 марта в Каспийске с признаками кишечной инфекции были доставлены в больницу 99 человек, из них 88 детей. По предварительным данным, причиной массового отравления стала питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.