Мать девочки, брошенной ею в вольер к медведю в Ташкенте, признали больной

29 мар. 10:52

Судебно-психиатрическая экспертиза признала психически больной женщину, бросившую свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

"По результатам комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы, подозреваемая страдает приобретенным пожизненно психическим расстройством, что в силу ее психического состояния свидетельствует о ее неспособности давать правильные показания на следствии и в суде", - говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры, передает РИА Новости.

Следственные органы приняли решение направить дело в суд для вынесения решения о применении к женщине "принудительных мер медицинского характера".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 28 января молодая женщина по неизвестной причине сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю Зузу. Животное ребенка не тронуло, девочку сразу извлекли из вольера, от падения с высоты почти пять метров она получила ушибы, других видимых травм у нее не было. Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы. В национальном детском медицинском центре будут наблюдать за состоянием здоровья девочки, пока ей не исполнится 18 лет.