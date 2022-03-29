Абрамович встретился с Эрдоганом и Чавушоглу

29 мар. 10:48

Российский бизнесмен Роман Абрамович побеседовал с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Как сообщает РИА Новости, вместе с ними рядом во находился министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Стоит отметить, что Эрдоган оставил главу МИД страны в Стамбуле для "оказания поддержки" переговорным делегациям Москвы и Киева, так как сам отправится с визитом в Узбекистан.

"Я отбываю в Узбекистан. Но оставляю в Стамбуле своего главу МИД для оказания поддержки в случае необходимости",- сказал он.