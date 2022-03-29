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МИД РФ: ждем, что напряженность в Карабахе будет снята на базе трехсторонних соглашений

МИД РФ: ждем, что напряженность в Карабахе будет снята на базе трехсторонних соглашений

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва рассчитывает на урегулирование напряженности в Карабахском регионе Азербайджана на основе ноябрьских трехсторонних соглашений 2020 года.

"Мы рассчитываем, что все это будет все-таки урегулировано в рамках трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", - приводит его слова ТАСС.

Руденко также добавил, что МИД РФ сделал свое заявление, выразив обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Карабахе.

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