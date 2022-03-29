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Крым задумался над консервацией новых водозаборов

Крым задумался над консервацией новых водозаборов

Власти Крыма могут остановить работу новых водозаборов, построенных для восполнения дефицита воды на востоке полуострова, - сообщил председатель Госкомитета по водному хозяйству РК Игорь Вайль.

"Мы планируем еще примерно до 40 суток закачивать Станционное водохранилище, чтобы там был запас в 8 млн кубометров воды, и после этого остановим. Бушем дальше закачивать Фронтовое водохранилище, оно пустое", – рассказал Вайль, передает Крыминформ.

В дальнейшем работа Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов будет зависеть от наполнения водохранилищ и возможности работы Северо-Крымского канала в зимний период.

Напомним, Северо-Крымский канал уже полностью заполнен водой.

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