Водитель такси устроил ДТП с припаркованным грузовиком в Кисловодске

29 мар. 10:17

Слишком высокая скорость привела к автомобильной аварии в Кисловодске, сообщение о ДТП опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, водитель "Лада Гранта", двигаясь по улице, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий у обочины КАМАЗ, водителя в кабине не было.

В результате 42-летний водитель легковушки был госпитализирован с травмами головы: он ударился о стекло своего авто, поскольку не был пристегнут.

Автолюбитель был трезв, за последние два года несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за непристегнутый ремень безопасности. По факту идет проверка.