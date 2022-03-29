Аналог Google Play запустят в России на 9 мая

29 мар. 10:15

Аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore разрабатывает АНО "Цифровые платформы", запустить платформу планируется на 9 мая, пишет РИА Новости.

"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", - рассказал директор по проектам организации Владимир Зыков.

По словам Зыкова, в NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки для Android. С создателем NashStore сотрудничают более 700 компаний, также желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru.

Оплачивать приложения можно будет российскими картами "Мир".