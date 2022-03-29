В США заявили, что Байден терпит фиаско

29 мар. 10:13

Американский лидер Джо Байден сумел разрушить все то, чего удалось добиться Дональду Трампу на мировой арене, сообщил ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон.

Он считает, что Байден терпит одно фиаско за другим. По его мнению, ни один из президентов США не наносил столько ущерба за первый год своего правления.

Так, журналист отметил, что во времена президентства Трампа, Штаты укрепляли союзы и с успехом противостояли Китаю, в то время как Байден только разрушает экономику страны и позорит США в каждой зарубежной поездке. По словам Хилтона, список неудач действующего президента состоит из отмены строительства нефтепровода Keystone XL, "постыдного бегства" из Афганистана, разрушения отношений с Саудовской Аравией, Индией, Северной Кореей и многими другими странами, а также провоцирования России.

Кроме того, он заявил, что Путин, "которому не нравится перспектива размещения ракет у себя под боком", мобилизовал НАТО, а не Байден, который "не укрепляет наши альянсы, а разрушает их". "Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом. Теперь они заявляют, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО. Хватит нести чушь", - сказал журналист.

В заключение Хилтон добавил, что сейчас сложно представить себе более "отвратительную и непоследовательную политику", чем при Байдене, учитывая рост напряженности в мире и ослабевание США.