Часть Кавказского заповедника станет горнолыжным курортом

29 мар. 10:01

Глава Минприроды РФ Александр Козлов подписал приказ, выделяющий из Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, который будет использован для развития туризма и спорта - документ уже размещен на портале правовой информации.

Приказом министра вносятся изменения в положение о Кавказском государственном биосферном заповеднике, утверждая границы специально выделенного участка Лагонакского биосферного полигона Кавказского заповедника, предназначенного для развития познавательного туризма, физической культуры и спорта, - передает РИА Новости.

Годом ранее создание биосферного полигона под горнолыжный курорт вызвало бурные протесты экологов, полагавших, что это приведет к ослаблению природоохранного значения Кавказского заповедника. Минприроды же настаивало на внесении изменений в законодательство, которые разрешат построить горнолыжный курорт "Лагонаки" в Адыгее. ЮНЕСКО предупредило, что Кавказ может быть исключен из списка природного наследия в случае строительства курорта.