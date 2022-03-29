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Часть Кавказского заповедника станет горнолыжным курортом

Часть Кавказского заповедника станет горнолыжным курортом

Глава Минприроды РФ Александр Козлов подписал приказ, выделяющий из Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, который будет использован для развития туризма и спорта - документ уже размещен на портале правовой информации.

Приказом министра вносятся изменения в положение о Кавказском государственном биосферном заповеднике, утверждая границы специально выделенного участка Лагонакского биосферного полигона Кавказского заповедника, предназначенного для развития познавательного туризма, физической культуры и спорта, - передает РИА Новости.

Годом ранее создание биосферного полигона под горнолыжный курорт вызвало бурные протесты экологов, полагавших, что это приведет к ослаблению природоохранного значения Кавказского заповедника. Минприроды же настаивало на внесении изменений в законодательство, которые разрешат построить горнолыжный курорт "Лагонаки" в Адыгее. ЮНЕСКО предупредило, что Кавказ может быть исключен из списка природного наследия в случае строительства курорта.

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