Российско-украинские переговоры стартуют в Стамбуле

В Стамбуле в резиденции президента Турции во дворце "Долмабахче" стартуют переговоры делегаций России и Украины.

Они пройдут за закрытыми дверями и будут длиться два дня, уточняет Anadolu.

Перед началом переговоров к участникам обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что Анкара надеется: эта встреча принесет пользу переговорному процессу. Глава государства указал, что ситуация на Украине глубоко огорчает Турцию - соседа и друга России и Украины.

Турецкий лидер призвал стороны договориться о режиме прекращения огня и пообещал оказать всю требующуюся поддержку для упрощения работы делегаций.

Напомним, договоренность о проведении встречи в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина.

Для российской и украинской делегаций это будут первые очные переговоры с 7 марта, когда они проводили встречу в Брестской области Беларуси. После этого переговорщики постоянно общались по видеосвязи.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, трудно прогнозировать какой-либо позитивный исход этих переговоров, поскольку предыдущие не привели ни к каким практическим результатам и на сегодняшний день нет признаков того, что Украина готова признать необходимость исполнения требований России.

"На мой взгляд, за три недели с последнего очного раунда переговоров политико-дипломатический процесс ни насколько не продвинулся. На данный момент можно в лучшем случае договариваться о решении каких-то гуманитарных вопросов – и то с пониманием, что предыдущие договоренности по гуманитарным вопросам, даже когда они достигались, не выполнялись", - пояснил он.

Таким образом, рассчитывать на то, что одной лишь дипломатией удастся достичь мира, не приходится. "Даже по гуманитарному направлению никаких ожиданий от переговоров у меня нет. О чем удастся или не удастся договориться в ближайшее время, на мой взгляд, будет зависеть исключительно от положения дел на театре боевых действий", - подчеркнул Михаил Ремизов.