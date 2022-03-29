Ошибки на посту привели к увольнению десяток узбекских судей

29 мар. 9:57

За последние два года в Узбекистане лишены своих должностей 22 судей, еще 80 привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет Высший судейский совет.

В 2021 году на вакантные должности назначили 460 судей, в текущем - еще 76. Их общее число в судебной системе республике составляет 1 292.

В прошлом году руководство страны изучило работу областных и приравненных к ним судов. Итогом стало привлечение 220 судей к дисциплинарной ответственности, которые допускали ошибки на посту, уволены - 19 человек.

Кроме того, по четырем случаям вмешательства в правосудие были проведены служебные расследования. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных и два административных дела.