Краснодар стал лидером России по росту цен на новостройки

29 мар. 9:56

По данным сервиса "Авито Недвижимость", предоставленных "РБК-Недвижимости", за год средняя цена квадратного метра в новостройке сильнее всего выросла в Краснодаре.

"Квадрат" в кубанской столице за год подорожал на 71,6%, до 114,1 тыс рублей. В тройку также вошли Ростов-на-Дону - плюс 68,7%, до 103,1 тыс рублей, Саратов - плюс 60,7%, до 64,6 тыс рублей.

Следом идут Барнаул - плюс 46,8%, Рязань - плюс 46%, Самара - плюс 44,8%, Волгоград - плюс 43,2%, Челябинск - плюс 42,4%, Ульяновск - плюс 42,4%, Севастополь - плюс 42,14%. В Астрахани квадратный метр нового жилья в среднем подорожал на 35,2% за год, в Воронеже - 33,4%, в Санкт-Петербурге - 27%, в Москве - 23,6% (30-е место рейтинга), в Махачкале - 20,7%. Меньше всего цены выросли в Омске - на 17,9% за год.

Эксперты "Авито" вычислили среднюю стоимость 1 кв м первичного жилья в предложении базы за период 1–31 марта 2021 года и сравнили со средней стоимость за период 1–25 марта 2022 года. Расчеты касаются как строящихся, так и сданных корпусов домов.